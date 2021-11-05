Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 22:32
22:27
Происшествия
Кадры допроса одного из напавших на отца с ребенком в Новой Москве появились в Сети
22:16
Политика
Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Сийярто
22:10
Весь мир
США поддержали пытающихся захватить власть в Эфиопии боевиков
22:00
Происшествия
Бастрыкин поручил изменить статью напавшим на мужчину с ребенком в Москве на более тяжкую
21:58
Экономика
РЖД опровергла информацию об ограничениях в перевозках грузов из Казахстана
21:54
Происшествия
Появилось видео с участниками нападения на отца с ребенком в Новой Москве
21:41
Происшествия
Бизнесмен из Татарстана рассказал, как ему удалось спасти тонущую женщину в Египте
21:38
Весь мир
Минсвязи ЦАР получило первый комплект оборудования в рамках проекта «Телевидение в каждый дом»
21:33
Общество
Ректоры Москвы предложили пускать на очные занятия студентов с иммунитетом против COVID-19
21:32
Политика
Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет соки во время «голодовки» в тюрьме
Все новости

Глава ВГС Ливии допустил вероятность возобновления гражданской войны
Весь мир
Глава ВГС Ливии допустил вероятность возобновления гражданской войны
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 5 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри считает, что в нынешних условиях страна может вновь погрузиться в гражданскую войну. Такую мысль он озвучил в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира».

Сторонник террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) сомневается, что ливийцы признают результаты голосования. Он высказался категорически против проведения парламентских и президентских выборов в запланированную дату — 24 декабря, указав на отсутствие необходимых для избирательного процесса условий.

Аль-Мишри в очередной раз раскритиковал законодательную основу, принятую депутатами Палаты представителей. По его словам, документы якобы содержат ошибки и не учитывают Политическое соглашение от 2015 года и результаты диалогов.

Ранее с инициативой по переносу плебисцита выступил заместитель председателя Президентского совета Абдалла аль-Лафи. Политик предложил провести голосование в марте 2022 года в нарушение международных договоренностей и внутриливийских усилий.

Тем временем на западе страны экстремистские группировки стремятся подорвать безопасность на фоне подготовки к избирательному процессу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава ВГС Ливии допустил вероятность возобновления гражданской войны
ливия мишри вгс
Комментировать