Триполи, 5 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри считает, что в нынешних условиях страна может вновь погрузиться в гражданскую войну. Такую мысль он озвучил в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира».

Сторонник террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) сомневается, что ливийцы признают результаты голосования. Он высказался категорически против проведения парламентских и президентских выборов в запланированную дату — 24 декабря, указав на отсутствие необходимых для избирательного процесса условий.

Аль-Мишри в очередной раз раскритиковал законодательную основу, принятую депутатами Палаты представителей. По его словам, документы якобы содержат ошибки и не учитывают Политическое соглашение от 2015 года и результаты диалогов.

Ранее с инициативой по переносу плебисцита выступил заместитель председателя Президентского совета Абдалла аль-Лафи. Политик предложил провести голосование в марте 2022 года в нарушение международных договоренностей и внутриливийских усилий.

Тем временем на западе страны экстремистские группировки стремятся подорвать безопасность на фоне подготовки к избирательному процессу.

1 Организация запрещена на территории РФ.