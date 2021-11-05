Астронавты NASA не смогут воспользоваться туалетом по пути с МКС на Землю

Москва, 5 ноября. Туалет корабля Crew Dragon будет закрыт для астронавтов NASA во время их возвращения на Землю с Международной космической станции (МКС).

Экипаж корабля готов мириться с такими неудобствами и не видит большой проблемы в отсутствии туалета. По словам астронавта Меган МакАртур, у ее коллег есть хороший план на такой случай. Она не уточнила, повлияют ли сложившиеся обстоятельства на количество жидкости, которое выпьют астронавты.

«Да, нам нельзя будет пользоваться туалетом Crew Dragon по дороге домой, конечно, это неудобно, но мы готовы справиться с этим ... в космических полетах много небольших сложностей и это лишь еще одна из них, мы не очень об этом переживаем и думаю, у нас есть хороший план на этот случай», — отметила она в ходе брифинга.

На корабле Crew Dragon был выявлен сбой в работе туалетной системы. Проблема заключалась в отсоединении шланга в уборной, из-за чего в вентиляционную систему попала жидкость. Это могло привести к появлению коррозии космического аппарата.