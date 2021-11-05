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Минобороны РФ показало видеофрагменты специальных учений ОДКБ «Поиск-2021»

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 21:05
Армия
Минобороны РФ показало видеофрагменты специальных учений ОДКБ «Поиск-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 5 ноября. Российское оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры маневров разведывательных подразделений армий стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021».

В Минобороны РФ отмечают, что военнослужащие ОДКБ в ходе учений отработали противодействие терроризму на таджикском полигоне Харб-Майдон. Согласно сценарию маневров, отряд условных боевиков захватил населенный пункт, который впоследствии необходимо было освободить, взяв под контроль возможные пути отхода террористов.

Известно, что разведывательные группы использовали вертолеты Ми-8 и бронеавтомобили специального назначения «Тигр» для того, чтобы подобраться как можно ближе к захваченному селению. В результате операция завершилась успешно – условные боевики были уничтожены шквальным огнем.

Ранее сообщалось, что в Казань прибыл воинский контингент из Армении, который примет участие в миротворческих учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021».

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