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Rzeczpospolita: США могут сократить военное присутствие в Польше
Армия
Rzeczpospolita: США могут сократить военное присутствие в Польше
Федеральное агентство новостей

Варшава, 5 ноября. Пентагон может вывести из Польши американский воинский контингент. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на главу аналитического центра США German Marshall Fund Хизер Конли.

По ее словам, Варшава может лишиться военной поддержки со стороны США, если не прислушается к требованиям Вашингтона и Евросоюза о необходимости восстановления верховенства демократии и свободы СМИ.

Она также добавила, что ограничение численности военных подразделений США в Польше могло бы стать частью более широкого соглашения, которое планирует заключить глава Белого дома Джо Байден с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер намерен «освободиться от проблем» с Москвой, чтобы сосредоточиться на Китае. Он уже сделал первый шаг в этом направлении, отказавшись блокировать «Северный поток — 2».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия вынуждены действовать подобным образом в ответ на внешнее давление.

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