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Замглавы МИД Белоруссии Алейник и представитель Ватикана обсудили двустороннюю повестку

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 20:57
Политика
Замглавы МИД Белоруссии Алейник и представитель Ватикана обсудили двустороннюю повестку
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 5 ноября. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провел встречу с представителем Ватикана, архиепископом Анте Йозичем. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В ходе разговора стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-ватиканского сотрудничества. Также Алейник и Анте Йозич затронули вопросы двусторонней повестки.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также развития межконфессионального диалога», — говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Белоруссией и Ватиканом были установлены 11 ноября 1992 года. Архиепископ Анте Йозич вручил верительные грамоты президенту республики Александру Лукашенко 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что глава Белоруссии и его российский коллега Владимир Путин утвердили 28 союзных программ. Лидеры страны подписали соответствующие документы на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

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белоруссия ватикан алейник
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