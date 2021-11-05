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Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
Общество
Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
instagram.com  /  @marinayudashkina

Москва, 5 ноября. Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина отреагировала на новости о конфликте с актером Дмитрием Дюжевым. Жена именитого кутюрье опровергла подобные публикации.

В СМИ появились сведения, что на недавнем показе Юдашкина в Кремле будто бы произошел скандал с участием артиста. Согласно этим сообщениям, актер якобы бестактно высказался об онкологическом заболевании модельера, после чего его выгнали с мероприятия. По словам Юдашкиной, они с мужем близко дружат с семьей Дюжевых много лет.

«Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать?» — возмутилась жена модельера в комментарии kp.ru.

Юдашкина назвала новость о скандале с Дюжевым глупостью. По мнению супруги кутюрье, эту историю выдумали журналисты, сидящие дома во время локдауна.

Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво тоже не подтвердила сообщения о ссоре актера и модельера. По ее словам, в Кремле обычно показывают кутюрные коллекции весной.

«То есть, недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала», — заключила Шаво.

Сам Дюжев тоже прокомментировал публикации о скандале с его участием. Он назвал этот инфоповод сфабрикованным и заявил, что это «ответ» на его отказ участвовать в некоем шоу.

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