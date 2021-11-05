Экипажи Ил-76 отработали ночные полеты в Псковской области

Москва, 5 ноября. Летчики и наземный персонал военно-транспортной авиации ВКС РФ провели учения в Псковской области с проведением полетов Ил-76 в ночное время суток.

Вылеты и обслуживание самолетов Ил-76 осуществлялись на аэродроме Кресты, сообщили представители пресс-службы Воздушно-космических сил РФ.

«Летчики отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также имитацию практического десантирования», — сказано в опубликованном релизе.

Ночные полеты являются обязательным элементом подготовки экипажей ВТА к выполнению боевых задач и проводятся с целью повышения квалификации летчиков и технического персонала, отметили в пресс-службе ВКС РФ. Ранее состоялись крупные учения морской авиации Черноморского флота, с нанесением ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.