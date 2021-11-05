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Костенко пообещала показать сына от Тарасова после крещения
Шоу-бизнес
Костенко пообещала показать сына от Тарасова после крещения
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 5 ноября. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко ответила на вопросы подписчиков о новорожденном сыне. Мальчик, который появился на свет 29 октября, был долгожданным ребенком.

Еще недавно Костенко хвасталась беременным животом. Она рассказывала подписчикам в Instagram о своем состоянии и делилась фотографиями, однако после рождения сына, которого назвали Алексеем, не захотела показать ребенка. Подписчики напомнили супруге футболиста, что дочерей Милану и Еву она показала сразу.

Костенко рекомендовала делиться фотографиями наследников после их крещения. И в случае с маленьким Лешей модель так и поступит. А пока ребенка снимают со спины или в коляске.

Супруга Тарасова стала известна благодаря участию в конкурсах красоты. В 2014 году Костенко стала вице-мисс Россия, тогда же она представляла страну на «Мисс мира» в Лондоне. Модель училась на факультете журналистики в РУДН, но после замужества она сосредоточилась на своей семье.

Ранее футболист объявил о паузе в спортивной карьере. Тарасов стал участником медийной команды «На спорте», а также представил поклонникам снипет своей песни о любви.

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