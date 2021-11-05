Диетолог Дробышева посоветовала есть кунжут для похудения и снижения холестерина

, 5 ноября. Добавляя в пищу кунжут, россияне смогут снизить вес и восполнить запасы полезных микроэлементов. Однако его нужно есть не чаще раза в неделю, сообщает нутрициолог Анна Дробышева.

Кунжут служит прекрасным источником железа, магния, цинка, меди, фосфора. Много в нем и клетчатки. А кальция – в 7 раз больше, чем в молоке. Однако часто его есть нельзя.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови. Но несколько раз в неделю добавляйте одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами», — сообщила нутрициолог Анна Дробышева.

В зимний период многие россияне сталкиваются с авитаминозом. Диетолог Бобровский назвал способ уменьшить его негативное воздействие на организм. И этим способом снова стало употребление в пищу кунжута.