Роковая красота, болезнь и несчастливый брак: ФАН рассказывает о жизни Вивьен Ли

«Я подумаю об этом завтра», — говорила одновременно очаровательная и несносная Скарлетт О’Хара — главная героиня легендарного романа-эпопеи Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», написанного в 1936 году. Уже через три года роман-бестселлер получил собственную экранизацию с аналогичным названием, главную роль в которой сыграла элегантная красавица Вивьен Мэри Хартли, или известная всем Вивьен Ли.

Сегодня, 5 ноября, исполнилось 108 лет со дня рождения очаровательной актрисы. ФАН рассказывает о жизненном пути и профессиональной карьере Вивьен.

Скарлетт — самая известная работа Ли. Знакомые женщины признавались, что актриса так убедительно смогла передать непростой характер своей героини, потому что сама была на нее очень похожа. Многие восклицали, что Вивьен «сыграла саму себя» — характер и у Скарлетт, и у Вивьен был далеко не подарок, но именно он был одной из их изюминок.

Скарлетт и в книге, и в кино очень полюбилась зрителям и читателям во всем мире, хотя автор романа Маргарет Митчелл изначально задумывала капризную девушку как отрицательную героиню. Митчелл искренне не понимала, почему несносную Скарлетт с успехом приняла публика. На роль главной героини «Унесенных ветром» претендовало 1400 кандидаток. В общей сложности было проведено 900 кинопроб. Однажды на пробы ворвалась самоуверенная Вивьен и заявила, что сыграет такую же уверенную в себе, стервозную Скарлетт.

Вивьен получила эту роль. В молодости Ли никогда не видела преград и всегда получала то, что хотела, будь то роли в кино или красивые и статусные мужчины. Вивьен, как и Скарлетт, без тени сомнения всегда была уверена в том, что ее любое желание непременно должно исполниться. Любой мужчина, на которого обращала внимание актриса, поддавался ее чарам. Девушка была очень талантлива: знала иностранные языки, играла на скрипке и фортепиано, но родители Вивьен переживали, что дочь из-за строптивого характера в конечном счете не выйдет замуж и останется одна.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Замуж Ли вышла, и не один раз. В 19 лет актриса стала женой адвоката Ли Холмана. Вивьен, впервые увидев его, потеряла голову и объявила своим подругам, что непременно выйдет за него замуж. Холман не устоял перед настойчивой красавицей и даже бросил невесту ради нее. В браке у пары родилась дочь Сюзанна. Роль домохозяйке пришлась Вивьен не по вкусу, и девушка занялась карьерой в кино.

В качестве фамилии-псевдонима Вивьен выбрала имя своего мужа. В скором времени актриса потеряла голову от актера Лоуренса Оливье и увела его из семьи. Вивьен вновь с остервенением добивалась желанного мужчину — и она его получила. Актриса и ее возлюбленный стали жить вместе, не дождавшись официального развода от супругов. Наконец получив развод, пара устроила скромную свадьбу. Лоуренс и Вивьен играли влюбленных в кино и не могли оторваться друг от друга в реальной жизни. После войны на экраны вышел фильм «Цезарь и Клеопатра» с Ли в главной роли.

После этих съемок на Ли посыпались трагедия за трагедией. У Вивьен обнаружили туберкулез, лечение которого спровоцировало выкидыш. Это было настоящим ударом для женщины.

Несмотря на самоуверенность и важность, Вивьен всегда преуменьшала свои успехи. Например, в «Оскаре» актриса не видела ничего хорошего и даже подпирала им двери, тем самым показывая, что награда для нее ничего не значит.

Из-за успехов Вивьен отношения с мужем стали рушиться. Сначала актриса пыталась спасти брак, но затем влюбилась в никому не известного актера Питера Финча. Он стал спасательным кругом для переживавшей депрессию Вивьен. Супруг актрисы воспринимал интрижку жены спокойно, даже с облегчением, так как не думал, что все зайдет настолько далеко. Роман Вивьен и Питера продолжался на протяжении девяти лет — женщина даже пыталась несколько раз с ним убежать.

Вразумила женщину беременность. Казалось бы, ребенок был призван спасти союз Вивьен и Ларри, но снова случился выкидыш. У Ли произошел нервный срыв, и вернулась тяжелая депрессия. Супруги отдалялись. Лоуренс был с головой погружен в работу, а Вивьен спасалась алкоголем, вечеринками и сигаретами: душевная болезнь Ли прогрессировала. В итоге Оливье устал от жены и отправил ее подальше от дома сниматься в фильме «Слоновья тропа». Во время съемок Ларри встретил молодую и привлекательную актрису Джоан Плоурайт. На 45-летие супруги Ларри объявил Вивьен, что им пора расстаться. Уже в свой день рождения Оливье прислал ей письмо, в котором просил о разводе.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

После расставания с супругом Вивьен не была одна. Последние семь лет жизни актриса провела с актером Джеком Меривейл, который, видимо, полюбил ее по-настоящему. Джек был для Вивьен любовником, другом, психологом, оно обожал ее капризной, уже немолодой и нездоровой, при этом считал ее королевой.

В 1967 году туберкулезом были охвачены оба легких. Врач актрисы объявил о ее критическом состоянии. Вечером 7 июля Вивьен Ли не стало. Ей было 53 года. Попрощаться с Ли приехал и ее бывший муж Ларри, который долго молился о прощении за проблемы, которые не смог пережить с любимой. Вивьен не скрывала, что всегда любила Лоуренса, и в последних интервью рассказывала, что если бы смогла прожить жизнь с Ларри, то снова бы вышла за него. До самого конца она искренне верила, что Оливье вернется к ней, даже не убирала фотографию бывшего супруга со своего туалетного столика. Лоуренс вернулся, но было уже поздно.