Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря

Неаполь, 5 ноября. Ранее прибывшие в Черное море корабли Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter приняли участие в совместных учениях с болгарским флотом.

О проведении тренировочных маневров отчитался в пятницу, 5 ноября, Шестой оперативный флот Соединенных Штатов. Болгарию на учениях представил экипаж фрегата «Горди».

Эсминец USS Porter с арсеналом крылатых ракет Tomahawk прибыл в Черное море 30 октября. До этого он регулярно принимал участие в совместных учениях с украинским флотом. Следом за эсминцем в Черное море зашел командный корабль USS Mount Whitney и танкер USNS John Lenthall.

По данным Минобороны РФ, дежурные силы Черноморского флота ведут наблюдение за действиями американских моряков. Командование Шестого флота утверждает, что их корабли прибыли в регион для проведения операций с союзниками из НАТО и поддержания безопасности.