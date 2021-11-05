Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 21:05
21:05
Армия
Минобороны РФ показало видеофрагменты специальных учений ОДКБ «Поиск-2021»
21:01
Экономика
Аналитики: Коррекция цен на нефть давит на рубль
21:00
Армия
Rzeczpospolita: США могут сократить военное присутствие в Польше
21:00
Общество
Гражданин Турции начал работать живой боксерской грушей
20:56
Политика
Замглавы МИД Белоруссии Алейник и представитель Ватикана обсудили двустороннюю повестку
20:56
Общество
Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
20:55
Армия
Экипажи Ил-76 отработали ночные полеты в Псковской области
20:54
Шоу-бизнес
Костенко пообещала показать сына от Тарасова после крещения
20:53
Общество
Диетолог Дробышева посоветовала есть кунжут для похудения и снижения холестерина
20:49
Армия
Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
Все новости

Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
Армия
Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
wikipedia.org  /  U.S. Navy

Неаполь, 5 ноября. Ранее прибывшие в Черное море корабли Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter приняли участие в совместных учениях с болгарским флотом.

О проведении тренировочных маневров отчитался в пятницу, 5 ноября, Шестой оперативный флот Соединенных Штатов. Болгарию на учениях представил экипаж фрегата «Горди».

Эсминец USS Porter с арсеналом крылатых ракет Tomahawk прибыл в Черное море 30 октября. До этого он регулярно принимал участие в совместных учениях с украинским флотом. Следом за эсминцем в Черное море зашел командный корабль USS Mount Whitney и танкер USNS John Lenthall.

По данным Минобороны РФ, дежурные силы Черноморского флота ведут наблюдение за действиями американских моряков. Командование Шестого флота утверждает, что их корабли прибыли в регион для проведения операций с союзниками из НАТО и поддержания безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
болгария черное море вмс сша
Комментировать