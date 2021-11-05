Политолог Журавлев уверен, что экоактивисты в Глазго оторваны от реальности

Митинги против рыбной промышленности в Глазго подразумевают возможное рождение в будущем движения за отказ не только от мяса и рыбы, но и от употребления в пищу растений, и переход человечества на синтетические продукты. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новостные сообщения о том, что недалеко от здания, где проходит климатический саммит, активисты устроили протест против промышленного рыболовства.

Ранее новостные агентства известили, что в шотландском городе, принявшем саммит, проходят манифестации зеленых, к которым присоединилась известная экоактивистка Грета Тунберг, а также акция за прекращение вылова рыбы: противники рыбной ловли встретили делегатов в масках рыбьих голов, залили асфальт краской, имитирующей рыбью кровь и потроха.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что многие активисты, включая шведскую школьницу, верят в то, что делают доброе дело, но при этом являются инструментом заинтересованных политических сил.

«Вегетарианцы пока не включили рыбу в список запрещенных продуктов, ее не едят радикалы этого направления — веганы. Но океанская рыба — дикая, а люди, съехавшиеся в Глазго, хотят защищать дикую природу. С одной стороны, европейцам нечего делать, а хочется заняться чем-то таким, из-за чего можно ощутить самоуважение. Им хочется быть весомыми. Логично предположить, что в случае отказа человечества от пищи животного происхождения эти люди могут развернуть борьбу за отказ от поедания овощей и фруктов, так как растения — живая материя. Теоретически живую пищу можно заменить синтетикой — таблетками, включающими в себя искусственные витамины и энергоносители, а также вещества, необходимые для строительства организма. В этом случае обычную пищевую промышленность должна будет заменить химическая отрасль», — развил мысль аналитик.

instagram.com / @gretathunberg

Собеседник ФАН добавил, что, по его мнению, манифестанты в Глазго оторваны от реальности. Так, по его словам, Грета Тунберг, «веря в свой крест», на самом деле борется не только за упразднение промышленности, но и уничтожение всей социальной структуры общества, включая институт семьи. Журавлев напомнил, что школьница предлагала сверстникам не тратить время на учебу, а бороться за экологию, «так как планета гибнет». При этом она не раз призывала подрастающее поколение перестать верить взрослым и объединиться, так как «взрослые убивают нашу планету». Эксперт высказал предположение, что юной активисткой и такими, как она, манипулируют влиятельные транснациональные силы, заинтересованные в насаждении хаоса: уничтожении промышленности, экономики, института государства и семьи.

Ранее ФН рассказал, что после бегства США из Афганистана в разрушенной стране вероятен голод. Источники сообщают, что некоторые семьи в этой стране уже вынуждены продавать детей, чтобы прокормить оставшуюся часть семьи.