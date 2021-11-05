Диетолог Михаил Гинзбург перечислил ускоряющие старение организма продукты

, 5 ноября. Красное мясо, быстрые углеводы, жареное мясо и масло с «Омега-6» ускоряют старение организма. Желательно питаться как можно более разнообразной пищей, это уменьшит риск возникновения хронических заболеваний, советует диетолог.

Михаил Гинзбург посоветовал не увлекаться жареной и однообразной едой. Не стоит есть много сахара и усердствовать в мучном. Бедная витаминами трапеза способствует быстрому изнашиванию организма, считает врач.

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — пояснил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Ранее самарский доктор рассказывал о том, как правильно есть яйца. По его словам, худшее, что можно придумать для здоровья – пожарить яйца с ветчиной. Регулярные завтраки с таким блюдом значительно повышают вероятность рака поджелудочной железы.