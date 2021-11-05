Экс-премьер Австралии Эббот заявил о необходимости закупить у США списанные подлодки

Канберра, 5 ноября. Канберра должна закупить у США старые подводные лодки, чтобы использовать их для подготовки австралийских военных. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

Ранее стало известно, что Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, которое будет осуществляться в рамках нового альянса под названием AUKUS. При этом США планируют передать Австралии технологии производства атомных подводных лодок, которые будут построены на верфях Аделаиды.

Эбботт отметил, что у австралийских моряков нет опыта эксплуатации атомных подводных лодок, поэтому необходимо срочно приступить к подготовке будущих экипажей. По его словам, следует закупить или взять в аренду пару американских субмарин типа USS Los Angeles или британских АПЛ Trafalgar, которые будут переделаны в учебные корабли.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. По его словам, в настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе.