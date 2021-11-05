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Индекс Мосбиржи продемонстрировал отрицательную динамику в ходе торгов

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 20:36
Экономика
Индекс Мосбиржи продемонстрировал отрицательную динамику в ходе торгов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 5 ноября. Российская торговая площадка зафиксировала снижение Индекса IMOEX. Противоположная тенденция наблюдалась с долларовым индексом РТС, сообщает «Прайм».

Котировки фондового индикатора снизились на 0,19%, после чего он достиг уровня 4176,94 пункта. Специалисты связывают такую динамику с низкой активностью трейдеров из-за выходного дня. Другой вероятной причиной может стать публикация статистики по рынку труда в США.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,67% до 1838,74 пункта. Рост стоимости акций «Яндекса» составил 0,92%. Наиболее впечатляющий результат показали ценные бумаги «Акрона», они прибавили 3,5% в стоимости. Сильнее всего упали ценные бумаги «Русала» на фоне снижения стоимости алюминия на мировом рынке.

Индекс Мосбиржи в сентябре достиг исторического максимума. Рекорд повлек за собой массовый рост «голубых фишек» в пределах 3,5%.

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