Трейлер мультфильма «Зверопой-2» опубликован в Сети

Лос-Анджелес, 5 ноября. Студия Universal Pictures опубликовала на своем официальном YouTube-канале второй русскоязычный трейлер продолжения анимационного мюзикла 2016 года «Зверопой».

Режиссером и сценаристом «Зверопоя-2» стал Гарт Дженнингс. Свои голоса главным героям подарили известные голливудские актеры: Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале и Боно.

По сюжету, благодаря Бастеру и его артистам «Новый театр Муна» стал сенсацией. Теперь звери хотят выступить в театре «Кристал Тауэр» в гламурном Редшор-сити. Чтобы осуществить эту мечту им нужен рокер Клэй. Премьера мультфильма состоится 23 декабря.

Ранее сообщалось, что американская студия Warner Bros. представила синопсис грядущего фильма «Бэтмен». Главную роль в картине сыграет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.