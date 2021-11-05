Дюжев назвал сфабрикованной публикацию о скандале на показе Юдашкина

Москва, 5 ноября. Звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев прокомментировал новости о скандале с его участием, который якобы произошел на показе модельера Валентина Юдашкина. Актер заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Как писали СМИ, во время показа артист будто бы бестактно отозвался о борьбе Юдашкина с онкологическим заболеванием. После этого Дюжева якобы попросили уйти с показа.

Актер поделился своим видением ситуации на странице в Instagram. По словам Дюжева, ему попытались отомстить, придумав инфоповод с его именем.

«После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей», — возмутился артист.

Дюжев подчеркнул, что случившееся никак не отразится на его отношениях с супружеской четой Юдашкиных, однако он все равно пострадал от исходной публикации. Как утверждает актер, статья нанесла вред его репутации, причинила боль семье и друзьям артиста, а также стала причиной потери предложений и работы.

Ранее недостоверные новости о скандале с участием Дюжева прокомментировала его стилист Лена Червова. Она назвала актера приятным человеком, но отметила, что ему не стоило бестактно говорить о недуге Юдашкина.