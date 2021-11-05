Бузова оставила заразившуюся коронавирусом мать и улетела на отдых в Париж

Санкт-Петербург, 5 ноября. Телеведущая и певица Ольга Бузова ради поездки в Париж отказалась сидеть дома с заболевшей матерью. Об этом сообщила сама Ирина Бузова в разговоре с журналистами.

Мать звезды «Дома-2» не стала комментировать отмену спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТа, в котором была задействована ее дочь. Ирина Бузова сослалась на слабость.

«Я ничего не знаю, я сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», — заявила она Пятому каналу.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Исполнительница хита «Водица» про состояние матери никому не говорила. В Instagram она только хвастается своими нарядами и новыми проектами. В одном из последних постов Бузова заметила, что устала и мечтает о полноценном сне. В Париже она отдохнет и эмоционально перезарядится.

Информация о болезни Бузовой-старшей появилась 5 ноября. Мать артистки работает заместителем главного врача одной из стоматологических клиник в Петербурге.