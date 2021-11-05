Аналитики: Коррекция цен на нефть давит на рубль

Важную роль в укреплении рубля будут играть еженедельные данные по инфляции и динамика курса доллара на мировом рынке, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, цена на нефть снизилась с 84 до 81 доллара за баррель и зависит от того, как в мире будет складываться ситуация с коронавирусом.

Нефть выглядит стабильно

Аналитики отмечают, что последние несколько дней идет активная торговля, что обусловило высокую волатильность. Торговля 3 ноября завершилась падением, цена снизилась с отметки 84 до 81 доллара за баррель. Падение началось после новостей о запасах нефти в США. Отмечен рост на 3,29 млн баррелей, хотя ожидалось повышение на 2,22. При этом улучшились данные по запасам бензина. Кроме того, продолжают сокращаться запасы в самом главном хранилище США — Кушинге — почти на 1 млн баррелей. Это поддерживающий фактор для нефти, поскольку Кушинг — хаб, откуда идут поставки по биржевым контрактам. Пока тенденция по наращиванию общих запасов нефти в США сохраняется не первую неделю. Это надавило на нефтяной рынок. Помимо этого, поступили данные о том, что добыча нефти в США увеличилась и теперь составляет в районе 11,5 млн баррелей в сутки. Ранее было 11,3. Как следствие, увеличивается объем предложения.

«В целом на рынке нефти сейчас происходят коррекционные движения. Однако в сохраняющихся условиях дефицита нефти и энергокризиса, который в Европе и Китае пока продолжается, нефть выглядит относительно стабильно», — говорят эксперты.

По их мнению, растущий импульс пока остается актуальным. Все зависит от того, как в мире будет складываться ситуация с коронавирусом. Актуальный диапазон стоимости — от 80 до 85 долларов за баррель.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль в ожидании решения ЦБ

Что касается отечественной валюты, сейчас сразу несколько факторов, говорят аналитики, оказывают негативное влияние на рубль. Во-первых, это коррекция цен на нефть и газ. За последние несколько дней этот показатель для нефти составил порядка 5%. Это оказало давление на рубль. Во-вторых, Минфин РФ опубликовал новые параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на ноябрь. Объем значительно вырос, увеличившись на 63%. На покупку валюты Минфин РФ направляет 518 млрд рублей, хотя месяцем ранее эта сумма составляла всего 317 млрд. В-третьих, появились официальные данные по индексу потребительских цен за октябрь. Инфляция составила 8,1% в годовом выражении, хотя прогнозировался показатель на уровне 8%.

«Серьезно растут ожидания того, что наш ЦБ на ближайшем заседании до конца года в очередной раз поднимет процентную ставку. Продолжает оказывать давление и наш долговой рынок. […] Отток капитала пока что, скорее всего, продолжится, и это негативно отразится на рубле, поскольку пока непонятно, какая будет итоговая ставка. Оптимальным остается диапазон [курса] от 69,5 до 72,5 рубля за доллар», — подытожили эксперты.

Они также добавили, что важную роль будут играть еженедельные данные по инфляции и динамика курса доллара на мировом рынке после итогов заседания Федеральной резервной системы.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ не станут увеличивать объемы добычи нефти на фоне энергокризиса. Несмотря на требования США, организация продолжит действовать, исходя из экономической целесообразности.