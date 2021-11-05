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Чили депортирует 120 граждан Венесуэлы и Колумбии
Весь мир
Чили депортирует 120 граждан Венесуэлы и Колумбии
Global Look Press  /  PPI / Keystone Press Agency

Сантьяго, 5 ноября. Правительство Чили депортировало 120 граждан Венесуэлы и Колумбии в рамках своей стратегии по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает Национальная миграционная служба.

Для выдворения более сотни беженцев был организован специальный чартерный рейс. Это стало крупнейшей операцией программы по искоренению незаконной миграции, в рамках которой в течение 2021 года планируется депортировать 1500 человек.

«Некоторые организации намерены предотвратить выдворения, однако правительство Чили и МВД соблюдают закон, и иностранцы, совершающие преступления или въезжающие в страны подпольными путями, будут высланы из государства», — отметил директор службы Альваро Беллольо.

Большинство беженцев, отправленных обратно на родину, были гражданами Венесуэлы (более 70).

С начала года власти Чили депортировали свыше 800 человек на семи чартерных рейсах. Данные меры принимаются в рамках нового более строгого миграционного законодательства, которое было принято консервативным президентом Себастьяном Пиньерой. Теперь для пребывания в Чили иностранцы обязаны подавать заявления на визу в своих странах.

Массовые депортации столкнулись с резкой критикой различных правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и ООН, которые обвиняют власти Южноамериканской страны в нарушениях прав человека.

По официальным данным, в Чили проживают 1,4 млн мигрантов, составляющих 7% населения. Среди них преобладают граждане Венесуэлы — около 450 тысяч человек, после которых следуют перуанцы и гаитяне.

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