Чили депортирует 120 граждан Венесуэлы и Колумбии

Сантьяго, 5 ноября. Правительство Чили депортировало 120 граждан Венесуэлы и Колумбии в рамках своей стратегии по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает Национальная миграционная служба.

Для выдворения более сотни беженцев был организован специальный чартерный рейс. Это стало крупнейшей операцией программы по искоренению незаконной миграции, в рамках которой в течение 2021 года планируется депортировать 1500 человек.

#Migración | El Gobierno de #Chile expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter. Ingresa para conocer más #5nov https://t.co/O3a9yeWkgy — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 5, 2021

«Некоторые организации намерены предотвратить выдворения, однако правительство Чили и МВД соблюдают закон, и иностранцы, совершающие преступления или въезжающие в страны подпольными путями, будут высланы из государства», — отметил директор службы Альваро Беллольо.

Большинство беженцев, отправленных обратно на родину, были гражданами Венесуэлы (более 70).

Chile expulsó a 120 #migrantes de Venezuela???????? y Colombia????????, la mayor operación de #deportación de 2021



Más de 800 personas han sido deportadas en el año con base en una nueva ley de migración que #Piñera???????? promulgó bajo el lema de "ordenar la casa" (ama)https://t.co/tgu21YgPSK — DW Español (@dw_espanol) November 5, 2021

С начала года власти Чили депортировали свыше 800 человек на семи чартерных рейсах. Данные меры принимаются в рамках нового более строгого миграционного законодательства, которое было принято консервативным президентом Себастьяном Пиньерой. Теперь для пребывания в Чили иностранцы обязаны подавать заявления на визу в своих странах.

Массовые депортации столкнулись с резкой критикой различных правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и ООН, которые обвиняют власти Южноамериканской страны в нарушениях прав человека.

По официальным данным, в Чили проживают 1,4 млн мигрантов, составляющих 7% населения. Среди них преобладают граждане Венесуэлы — около 450 тысяч человек, после которых следуют перуанцы и гаитяне.