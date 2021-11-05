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Украинские конструкторы завершили разработку новой боевой машины для флота Таиланда
Армия
Украинские конструкторы завершили разработку новой боевой машины для флота Таиланда
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 5 ноября. Специалисты Киевского бронетанкового завода завершили работы по созданию новой командно-штабной машины для Королевского флота Таиланда.

Как стало известно, опытный образец КШМ БТР-4КШ был собран на базе украинского бронетранспортера БТР-4В. Согласно сообщению пресс-службы предприятия-разработчика, заказчик сможет увидеть новые боевую машину 12 ноября. При этом отгрузка командно-штабных машин уже запланирована на начало декабря.

По имеющейся информации, сборка КШМ проводилась по технической документации, разработанной в 2020 году специалистами Киевского БТЗ. Подробности разработки не раскрываются, однако отдельно сообщалось, что на новый БТР-4КШ были установлены боевой модуль «Ива-М», система управления боем, система видеообзора и помощи водителю. Отделение управления и связи в машине рассчитано на восемь человек.

Ранее корреспонденты ФАН побывали на выставке военных «достижений» в Киеве, которая показала не только успехи, но и недостатки Вооруженных сил Украины.

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