Бойцы Дальней авиации ВКС РФ провели контртеррористические учения в Амурской области

Благовещенск, 5 ноября. Полк Дальней авиации ВКС РФ, дислоцированный в Амурской области, провел учения по противодействию террористическим группировкам, о чем сообщили пресс-служба ведомства.

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тренировки с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму. По легенде учений, бойцы получили информацию о нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части.

Для отражения нападения террористов на позиции вывели технику для ликвидации последствий террористических атак. Учения провели с использованием взрывпакетов и холостых патронов. Личный состав также отработал приемы рукопашного боя. К тренировке привлекли подразделения радиационной, химической и биологической защиты, медицинские и пожарные команды.

В то же время в Карачаево-Черкессии пришли учения бойцов ЮВО. Бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады отработали противодействие «боевикам», которые укрылись в горах.