Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 21:04
21:01
Экономика
Аналитики: Коррекция цен на нефть давит на рубль
21:00
Армия
Rzeczpospolita: США могут сократить военное присутствие в Польше
21:00
Общество
Гражданин Турции начал работать живой боксерской грушей
20:56
Политика
Замглавы МИД Белоруссии Алейник и представитель Ватикана обсудили двустороннюю повестку
20:56
Общество
Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
20:55
Армия
Экипажи Ил-76 отработали ночные полеты в Псковской области
20:54
Шоу-бизнес
Костенко пообещала показать сына от Тарасова после крещения
20:53
Общество
Диетолог Дробышева посоветовала есть кунжут для похудения и снижения холестерина
20:49
Армия
Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
20:44
Общество
Ржавчина на памятнике солдатам-разведчикам возмутила жителей Калининградской области
Все новости

Бойцы Дальней авиации ВКС РФ провели контртеррористические учения в Амурской области
Армия
Бойцы Дальней авиации ВКС РФ провели контртеррористические учения в Амурской области
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Благовещенск, 5 ноября. Полк Дальней авиации ВКС РФ, дислоцированный в Амурской области, провел учения по противодействию террористическим группировкам, о чем сообщили пресс-служба ведомства.

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тренировки с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму. По легенде учений, бойцы получили информацию о нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части.

Для отражения нападения террористов на позиции вывели технику для ликвидации последствий террористических атак. Учения провели с использованием взрывпакетов и холостых патронов. Личный состав также отработал приемы рукопашного боя. К тренировке привлекли подразделения радиационной, химической и биологической защиты, медицинские и пожарные команды.

В то же время в Карачаево-Черкессии пришли учения бойцов ЮВО. Бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады отработали противодействие «боевикам», которые укрылись в горах.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы Дальней авиации ВКС РФ провели контртеррористические учения в Амурской области
учения амурская область дальний восток
Комментировать