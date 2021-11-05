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Автоэксперты объяснили нюансы антикоррозийной обработки кузова

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 20:29
Экономика
Автоэксперты объяснили нюансы антикоррозийной обработки кузова
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 5 ноября. Антикоррозийная обработка кузова является очень популярным средством защиты покрытия машины от ржавчины. Однако ее нанесение требует строгого соблюдения технологии. Иначе владелец автомобиля не увидит ожидаемого результата, пишет «Автовзгляд».

Эксперты перед нанесением защитной антикоррозийной мастики советуют тщательно осмотреть и вымыть днище машины. В случае необходимости поверхность очищают от ржавчины. Специалисты отмечают, что несмотря на то, что все кузова подвергаются оцинковке еще на заводе, ржа со временем все равно появляется. В большой степени этому способствуют дорожные реагенты, которые активно используют на дорогах.

Особое внимание эксперты рекомендуют уделить скрытым полостям, таким как арки колес. Если их не очистить от грязи, а нанести антикор прямо на нее, со временем на этом месте образуется сквозная коррозия, которую поначалу трудно заметить. Также перед нанесением мастики на кузов его необходимо тщательно высушить после мойки. Иначе антикор и ляжет плохо, и это не станет защитой от ржавчины.

Сохранение автомобиля становится как нельзя актуальным в условиях роста цен на новые модели в России еще на 4-5%. Такая ситуация сложилась на фоне повышенного спроса и дефицита машин, говорится в исследовании цифровой платформы РГС Банка «Банкавто».

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автомобиль ржавчина антикоррозия мастика
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