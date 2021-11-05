Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в политике

Берлин, 5 ноября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в области политики. Церемония награждения состоялась в Берлине.

Эту медаль вручают политикам за особые заслуги в государственной деятельности. В церемонии награждения Меркель приняли участие глава института Вальтера Ратенау Хартмут Юнг, профессор Кембриджского университета сэр Кристофер Кларк и другие известные личности.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель призвала руководство Германии к продолжению контактов с Россией. По ее словам, между ФРГ и РФ сложились особые отношения. Также Меркель уточняла, что Берлин и Париж продолжают работу в «нормандском формате» над реализацией минских договоренностей.