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Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в политике
Политика
Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в политике
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 5 ноября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в области политики. Церемония награждения состоялась в Берлине.

Эту медаль вручают политикам за особые заслуги в государственной деятельности. В церемонии награждения Меркель приняли участие глава института Вальтера Ратенау Хартмут Юнг, профессор Кембриджского университета сэр Кристофер Кларк и другие известные личности.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель призвала руководство Германии к продолжению контактов с Россией. По ее словам, между ФРГ и РФ сложились особые отношения. Также Меркель уточняла, что Берлин и Париж продолжают работу в «нормандском формате» над реализацией минских договоренностей.

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