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Алжирская компания Sonatrach повысила цены на нефть

Весь мир
Алжирская компания Sonatrach повысила цены на нефть
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 5 ноября. Государственная нефтегазовая компания Sonatrach подняла отпускную цену на сырую нефть.

В корпорации объявили, что изменения коснутся контрактов на ноябрь. Решение принято на фоне повышенного спроса и роста стоимости топлива.

Согласно заявлению Sonatrach, цену подняли на 60 центов за баррель по сравнению с датированной маркой Brent.

Алжир планирует в 2022 году увеличить инвестиции в сектор на 2,6 млрд долларов. Усилия направлены на то, чтобы добиться роста добычи с 187 до 195,9 млн тонн нефтяного эквивалента.

Министерство энергетики республики ранее объявило, что экспорт нефти и газа за год вырос на 37,5%. К концу года прибыль может составить 33 млрд долларов.

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