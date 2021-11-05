Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 21:04
21:01
Экономика
Аналитики: Коррекция цен на нефть давит на рубль
21:00
Армия
Rzeczpospolita: США могут сократить военное присутствие в Польше
21:00
Общество
Гражданин Турции начал работать живой боксерской грушей
20:56
Политика
Замглавы МИД Белоруссии Алейник и представитель Ватикана обсудили двустороннюю повестку
20:56
Общество
Жена Юдашкина назвала «абсолютным враньем» новости о скандале с Дюжевым
20:55
Армия
Экипажи Ил-76 отработали ночные полеты в Псковской области
20:54
Шоу-бизнес
Костенко пообещала показать сына от Тарасова после крещения
20:53
Общество
Диетолог Дробышева посоветовала есть кунжут для похудения и снижения холестерина
20:49
Армия
Два корабля ВМС США провели учения с болгарским флотом в акватории Черного моря
20:44
Общество
Ржавчина на памятнике солдатам-разведчикам возмутила жителей Калининградской области
Все новости

Власти ЦАР получили новое оборудование для прокладки оптоволоконной связи
Весь мир
Власти ЦАР получили новое оборудование для прокладки оптоволоконной связи
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 5 ноября. Новое оборудование для прокладки и настройки линий оптоволоконной связи прибыло в столицу Центральноафриканской Республики. В аэропорту его встречал глава правительства Анри-Мари Дондра.

В поездке технику сопровождал министр цифровой экономики и телекоммуникаций Джастин Гурна Зако, а также члены профильного ведомства. По данным руководителя учреждения, технические устройства позволят охватить практически всю территорию государства.

«Первые станции заработают с конца 2021 года в Банги. Далее они начнут появляться в крупных центрах, а уже в конце в небольших городах и деревнях», — сказал он.

После разгрузки самолета премьер-министр сообщил, что чувствует удовлетворение от того, что в недалеком будущем центральноафриканцы получат доступ к высокоскоростному интернету, а республика сделает очередной шаг на пути развития.

«Проект модернизации государственного управления очень важен для президента Фостен-Арканжа Туадера, который понимает, что будущее за высокими технологиями и развитием IT-среды. Отрадно осознать, что наше государство стремительно движется в сторону возвращения мира и стабильности, что это их важный этап», — сказал Зако.

По данным министерства цифровой экономики и телекоммуникаций, Центральноафриканская Республика в настоящее время располагает необходимым оборудованием последнего поколения, которое позволит значительно увеличить скорость подключения в глобальной Сети.

Ранее глава Правительства ЦАР Дондра благодарил партнеров за вовлеченность в процессы восстановления государства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЦАР получили новое оборудование для прокладки оптоволоконной связи
африка интернет связь цар оборудование оптоволоконная линия
Комментировать