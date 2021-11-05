Власти ЦАР получили новое оборудование для прокладки оптоволоконной связи

Банги, 5 ноября. Новое оборудование для прокладки и настройки линий оптоволоконной связи прибыло в столицу Центральноафриканской Республики. В аэропорту его встречал глава правительства Анри-Мари Дондра.

В поездке технику сопровождал министр цифровой экономики и телекоммуникаций Джастин Гурна Зако, а также члены профильного ведомства. По данным руководителя учреждения, технические устройства позволят охватить практически всю территорию государства.

«Первые станции заработают с конца 2021 года в Банги. Далее они начнут появляться в крупных центрах, а уже в конце в небольших городах и деревнях», — сказал он.

После разгрузки самолета премьер-министр сообщил, что чувствует удовлетворение от того, что в недалеком будущем центральноафриканцы получат доступ к высокоскоростному интернету, а республика сделает очередной шаг на пути развития.

«Проект модернизации государственного управления очень важен для президента Фостен-Арканжа Туадера, который понимает, что будущее за высокими технологиями и развитием IT-среды. Отрадно осознать, что наше государство стремительно движется в сторону возвращения мира и стабильности, что это их важный этап», — сказал Зако.

По данным министерства цифровой экономики и телекоммуникаций, Центральноафриканская Республика в настоящее время располагает необходимым оборудованием последнего поколения, которое позволит значительно увеличить скорость подключения в глобальной Сети.

Ранее глава Правительства ЦАР Дондра благодарил партнеров за вовлеченность в процессы восстановления государства.