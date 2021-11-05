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Гражданин Турции начал работать живой боксерской грушей
Общество

Житель Стамбула Хасан Риза Гюнай — первый зарегистрированный «мужчина-груша» в Турции, его официальная профессия — «тренер по стрессу». Мужчина за деньги помогает своим клиентам снять моральное напряжение. Хасан, накинув на себя защитное снаряжение, позволяет другим людям колотить себя, не давая сдачи.

«Сначала я разговариваю с потенциальным клиентом по телефону, выясняю его проблемы, каковы его намерения, находится ли он в состоянии стресса на самом деле. После этого я подробно объясняю методику своей работы и мы договариваемся», — объяснил Хасан Риза Гюнай.

По словам тренера, он оказывает профессиональную поддержку людям в определенных ситуациях, таких как депрессия, панические атаки, скука или нервное заболевание. Чаще всего его клиентами становятся женщины.

«Я принимаю далеко не всех. В день могу ходить к двум-трем клиентам. 70 процентов моих заказчиков — женщины, а остальные — мужчины. Я не принимаю тех, кто занимается профессиональным или любительским спортом», — рассказал Хасан.

Обычно, сеанс терапии длится не более 15 минут. Хасан всегда заключает с клиентами специальное соглашение, где подтверждает, что добровольно дает себя избить.

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