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Обвиняемый в попытке госпереворота принц Иордании все еще находится под арестом

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 21:09
Весь мир
Обвиняемый в попытке госпереворота принц Иордании все еще находится под арестом
wikipedia.org  /  Abd Alrahman Wreikat /CC BY 2.0

Амман, 5 ноября. Помещенный семь месяцев назад под домашний арест за попытку госпереворота бывший наследный принц Иордании Хамза бин Хусейн до сих пор не вышел на свободу. Об этом сообщает the Los Angeles Times.

Заявление бывшей королевы Иордании Нур аль-Хусейн подогрело утихший было скандал. Она поздравила с днем рождения свою внучку Зейн — дочь находящегося в изоляции сводного брата короля Абдаллы II.

«Бог даст, отец скоро освободится и сможет обеспечить подлинное иорданское воспитание для нее и всей семьи», — написала бывшая королева.

Королевский дворец отказался давать комментарии по этому поводу. В свою очередь венценосная особа не стала сообщать подробности.

Уроженка Соединенных Штатов Нур аль-Хусейн была четвертой женой покойного короля Хусейна бин Талала, который также являлся отцом нынешнего монарха Абдаллы II.

Неудавшийся переворот

О сорвавшемся путче стало известно 4 апреля 2021 года. Тогда появилась новость о серии задержаний в Иордании после попытки государственного переворота, которую удалось пресечь спецслужбам.

В числе задержанных был Хамза бин Хусейн, которого поместили под домашний арест. Тогда утверждалось, что экс-наследный принц поддерживал связь с оппозиционными силами.

Спустя несколько дней Абдалла II обратился к нации. В своей речи монарх заявил, что инцидент полностью исчерпан, и пояснил, что его сводный брат находится во дворце вместе со своей семьей. При этом отмечалось, что опальный принц принес присягу действующему монарху и отказался от любых преступных намерений свергуть действующую власть.

Действия короля по пресечению путча были одобрены десятками зарубежных государств, в числе которых были Соединенные Штаты Америки.

Приоткрытая завеса

Сообщники Хамзы бин Хусейна были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорены к 15 годам тюремного заключения. Внешне инцидент был исчерпан. Принц и король даже появились вместе на праздновании 100-летнего юбилея Иордании.

Вместе с тем, сразу после арестов Абдалла II заявил, что случившееся стало «самым болезненным кризисом», поскольку ситуация разворачивалась внутри королевского двора.

Во избежание спекуляций власти ограничили доступ к информации. А сам король сказал, что судебное разбирательство Хамзы рассматривается как личное дело семьи Хашимитов.

Мотивы мятежника

Роль самого наследного принца в перевороте оценивается противоречиво. Сторонники Хамзы бин Хусейна называют его защитником простых иорданцев, страдающих от неэффективного экономического управления и коррупции.

Противники бунтовщика утверждают, что у него были личные мотивы, якобы он не простил Абдалле II лишение его титула наследного принца.

Развенчивание Хамзы произошло в ноябре 2004 года. Абдалла II выпустил это распоряжение в нарушение предсмертного желания покойного короля. Он официально передал право наследования монаршего престола своему сыну Хуссейну бин Абдалле, которому на тот момент было всего 10 лет. 

Опальный принц: почему Иордания оказалась на грани государственного переворота
Федеральное агентство новостей /

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иордания наследный принц Хамза бин Хусейн
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