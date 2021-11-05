Израильские военные протестировали новую аэростатную систему обнаружения ракет

Тель-Авив, 5 ноября. Минобороны Израиля сообщило о начале испытаний новой надувной системы для обнаружения вражеских ракет и предупреждения нападения. Новинку разработали совместно с американскими специалистами.

Израильская новинка была названа High Availability Aerostat System (HAAS) и внешним видом напоминает дирижабль. По заверению израильских военных, система станет самой большой среди существующих аналогов. В минобороны отмечают, что система сможет зависать на больших высотах, что увеличит потенциальный радиус ее действия.

HAAS разработали вместе с госпредприятием Israel Aerospace Industries и американской компанией TCOM, занимающейся производством аэростатов. Новую систему разработали, поскольку в последние годы израильские войска отметили рост числа ракетных обстрелов со стороны палестинских повстанцев ХАМАС.

Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по западным окраинам сирийской столице — городу Дамаск, повреждения получили несколько зданий, однако человеческих жертв не было. За истекший месяц Израиль несколько раз предпринимал атаки на сирийскую территорию.