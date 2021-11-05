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Армия США провела тестовые стрельбы новыми снарядами для танка M1A2 Abrams

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 20:17
Армия
Армия США провела тестовые стрельбы новыми снарядами для танка M1A2 Abrams
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Вашингтон, 5 ноября. Американская армия приступила к тестированию новых многофункциональных боеприпасов XM 1147 AMP, предназначенных для основного боевого танка M1A2 Abrams.

Известно, что испытания новых снарядов для пушки боевой машины M1A2 Abrams проходят на территории крупнейшего полигона Yuma Proving Ground в штате Аризона. В тестовых стрельбах также задействованы два танка из состава «Crazy Horse» 1-го батальона 8-го пехотного полка «Fighting Eagles». Согласно информации из открытых источников, на текущий момент произведено 86 выстрелов новым боеприпасом M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) в разных режимах.

Стоит отметить, что новинка призвана заменить в арсенале американских M1A2 Abrams сразу четыре типа выстрелов — это картечный противопехотный снаряд M1028, бетонобойно-фугасный M908, кумулятивный M830 и универсальный противотанковый M830A1.

Ранее сообщалось, что на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота РФ под Калининградом поступила партия модернизированных танков Т-72Б3М.

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