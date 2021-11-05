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Британские морпехи на учениях в пустыне Мохаве одолели американских коллег
Армия
Британские морпехи на учениях в пустыне Мохаве одолели американских коллег
sealswcc.com  /  U.S. Navy SEAL

Лондон, 5 ноября. Британские морские пехотинцы приняли участие в совместных с США учениях Green Dagger и проявили более высокие навыки командной работы, которые привели их к победе. Об учениях рассказали в издании Daily Telegraph.

Королевская морская пехота Великобритании одержала победу над американскими морпехами на совместных учениях. Перехватить инициативу им удалось в середине боя. По информации Daily Telegraph, тренировочные маневры Green Dagger проходили пять дней в пустыне Мохаве, где пехотинцы из двух стран отрабатывали различные тактики боя. Однако победа отошла британцам, которые проявили навыки командной работы, а американцы сдались в середине учений добровольно.

Изначально по легенде учений британские морпехи контролировали только 20% процентов территории, но после увеличили эту долю до 65% и пробрались в тыл американского подразделения.

Ранее сообщалось, что украинские и американские военные провели совместное десантирование на учениях Rapid Trident — 2021. Бойцы десантировались с военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules.

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британия военные учения морская пехота
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