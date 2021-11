Тысячи офицеров разведки США могут отправиться в отставку из-за отказа от вакцинации

Вашингтон, 5 ноября. Тысячи сотрудников разведывательных служб США в ближайшее время могут быть уволены со службы из-за отказа от вакцинации. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным члена комитета Палаты представителей по разведке, республиканца Криса Стюарта, по состоянию на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников. По его мнению, это может грозить серьезными последствиями для национальной безопасности страны.

Стюарт сообщил, что в некоторых агентствах разведывательного сообщества непривитыми оставались до 40% сотрудников. Он привел информацию, которую администрация предоставила комитету, но не обнародовала публично. Он отказался назвать агентства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

