Тысячи офицеров разведки США могут отправиться в отставку из-за отказа от вакцинации

Вашингтон, 5 ноября. Тысячи сотрудников разведывательных служб США в ближайшее время могут быть уволены со службы из-за отказа от вакцинации. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным члена комитета Палаты представителей по разведке, республиканца Криса Стюарта, по состоянию на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников. По его мнению, это может грозить серьезными последствиями для национальной безопасности страны.

Стюарт сообщил, что в некоторых агентствах разведывательного сообщества непривитыми оставались до 40% сотрудников. Он привел информацию, которую администрация предоставила комитету, но не обнародовала публично. Он отказался назвать агентства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Several intelligence agencies had at least 20% of their workforce unvaccinated as of late October, said U.S. Rep. Chris Stewart, a Utah Republican who is a member of the House Intelligence Committee. https://t.co/PpUc9VfLYN — Just a Patriot ????????????‍♂️???????? (@USMale7) November 5, 2021

Это сообщение контрастирует с недавним заявлением директора ЦРУ Уильяма Бернса, который на прошлой неделе сообщил, что 97% сотрудников агентства были вакцинированы. Национальное разведывательное управление, которое управляет американскими разведывательными спутниками, вакцинировало более 90% своих сотрудников.

Несмотря на то, что многие люди, скорее всего, будут вакцинированы до 22 ноября — крайнего срока, установленного администрацией Байдена — сопротивление обязательной вакцинации может оставить ведомства, ответственные за национальную безопасность, без части персонала. Ситуацию осложняет то, что из-за узкой специализации и трудностей с прохождением проверок для допуска к секретной информации, офицеров разведки крайне трудно заменить. Особенно когда речь идет о тысячах сотрудников.

Вместе с тем, главы ряда профильных ведомств сообщили, что не ожидают проблем, связанных с массовым увольнением персонала. Также они отказались сообщить о разработке мер, связанных с возможным дефицитом кадров.

Демократы из Комитета по разведке Палаты представителей заявили, что они уверены в том, что указ о вакцинации не создаст проблем для разведывательного сообщества. Член Палаты представителей Джейсон Кроу заявил, что агентства работают «довольно хорошо» и что вакцинация является признаком готовности сотрудника.

«Если кто-то не желает делать то, что необходимо для защиты собственного здоровья и здоровья своего подразделения, это фактически ставит под сомнение их способность эффективно выполнять свою работу», — сказал он.

Несмотря на эти заявления, Крис Стюарт призвал администрацию Белого дома утвердить больше исключений для людей, которые отказываются от вакцинации по медицинским, религиозным и другим соображениям, а также отложить любые увольнения сотрудников разведки.

«Мой вопрос в том, как это повлияет на национальную безопасность, если мы это сделаем? Вы потенциально увольняете тысячи людей в один день. И это не похоже на то, что вы размещаете объявление на сайте вакансий и заставляете людей подавать заявки к четвергу», — говорит он.

Его коллега Дарин Лахуд, республиканец из Иллинойса, разделяет эти опасения, сказав, что вопрос о непривитых сотрудниках «затрагивает всех вас и нас во всем мире».

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Президентский указ об обязательной вакцинации для организаций, число сотрудников которых превышает 100 человек, вызывает ожесточенные споры в США. Представители Республиканской партии указывают на его антиконституционность. Ряд республиканских штатов подали судебные иски против администрации Байдена с требованием отмены указа, обвиняя Белый дом в превышении полномочий.

Указ об обязательной вакцинации негативно влияет и на рынок труда США: многие сотрудники предпочитают увольняться. Это уже привело к дефициту медицинских работников, полицейских, пожарных, учителей, а также сотрудников логистических компаний, что привело к сложностям в поставках товаров первой необходимости и росту цен.