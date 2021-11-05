Завод имени В.А. Дегтярева представил видео с новейшими танковыми ракетами

Москва, 5 ноября. Российские основные танки Т-72, Т-80 и Т-90 могут стрелять по противнику ракетами с помощью своих гладкоствольных орудий калибра 125 миллиметров. Новейшие ракеты для этих танков были показаны представителями ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева».

Предприятие выпускает несколько разновидностей ракетного вооружения для танков. Самым известным из них является боеприпас 9М119М «Инвар», который может поражать любую вражескую бронетехнику на дистанции до пяти километров.

Время полета «Инвара» на максимальную дистанцию составляет менее 18 секунд. За счет кумулятивной боевой части тандемной конструкции ракета гарантированно пробивает динамическую защиту и основную броню любых танков стран НАТО.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-90М «Прорыв» пользуется большой популярностью на мировом рынке вооружений за счет своих улучшенных боевых характеристик.