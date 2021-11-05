Президент Эстонии Карис выступил против создания конкурирующей с НАТО европейской армии

Таллин, 5 ноября. Таллин выступает в поддержку укрепления Североатлантического альянса и не разделяет идею создания общеевропейской армии, о чем заявил президент Эстонии Алар Карис.

Соображениями по поводу развития потенциала НАТО эстонский президент Алар Карис поделился с корреспондентами издания Rzeczpospolita. В беседе с журналистами он отметил, что Таллин придерживается курса на укрепление трансатлантического партнерства и военного блока НАТО и выступает против создания конкурирующих европейских военных союзов.

«У Эстонии четкая позиция: она отдает свое предпочтение и принимает все, что способствует укреплению НАТО и трансатлантического сотрудничества. Обособленная европейская армия — это неверный путь», — заверил прессу Карис.

Карис занял пост президента Эстонии по итогам второго тура выборов, которые прошли в августе 2021 года. До этого он руководил Эстонским национальным музеем и был ректором Тартуского университета. По образованию он биолог и держался в стороне от большой политики до некоторых пор. Кандидатуру Кариса выдвинули за две недели до начала выборов, и поскольку конкурентов в предвыборной гонке у него не оказалось, он одержал уверенную победу.

Ранее пассажиры из эстонского поезда пожаловались на пьяных французских солдат НАТО. Те после увольнения ехали из Таллина в Тапу и слишком увлеклись распитием алкогольных напитков, из-за чего их начало тошнить. Пьяных натовцев на станции Тапа задержала военная полиция.