Военнослужащие ВС Армении прибыли в Россию на учения сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021»

Казань, 5 ноября. В Казань прибыл воинский контингент из Армении, который примет участие в миротворческих учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Представителей Вооруженных сил Армении торжественно встретили военнослужащие Центрального военного округа в комплексе «Казань Экспо». Гостей традиционно угостили хлебом-солью, а также перед ними выступил военный духовой оркестр Казанского гарнизона. Позднее к армянским коллегам обратился начальник штаба руководства учениями полковник Иван Ивашков.

«Дорогие друзья, от имени командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина и всех участников учения приветствуем вас на нашей гостеприимной земле. Мы подготовили для вас лучшие условия для участия в учении — учебные места на полигоне, места для проживания и досуга. Поэтому, надеемся, вы получите не только ценный опыт совместной подготовки, но и хорошие впечатления в целом», — сказал полковник.

Масштабные миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021» с участием сил ОДКБ пройдут под Казанью с 8 по 12 ноября. В маневрах будут задействованы военнослужащие из Белоруссии, России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана.