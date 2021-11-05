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Женская сборная России победила США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 20:11
Спорт
Женская сборная России победила США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Global Look Press  /  Rob Prange

Прага, 5 ноября. Российские теннисистки одержали победу над сборной США в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг.

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова принесли сборной России победу над американской национальной командой в полуфинальной встрече Кубка Билли Джин Кинг. В двухсетовом поединке они переиграли Шелби Роджерс и Коко Вандевей.

Решающий матч, продолжавшийся 1 час 14 минут, завершился победой россиянок со счетом 6:3, 6:3. За это время Кудерметова и Самсонова реализовали три брейк-пойнта из девяти и один раз подали навылет. В финале турнира, который проходит в Праге, сборная России сыграет с победителем встречи Австралия — Швейцария.

Ранее Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в первой встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. После этого Анастасия Павлюченкова уступила Даниэль Коллинз.

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