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Литовкин: Киев использует миф о «российской угрозе», чтобы отвлечь украинцев от проблем
Армия
Литовкин: Киев использует миф о «российской угрозе», чтобы отвлечь украинцев от проблем
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 5 ноября. Киев использует антироссийскую риторику, чтобы отвлечь украинцев от экономических и социальных проблем. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев вместе с зарубежными партнерами разработал план на случай широкомасштабной войны с Россией, который предполагает наступательные действия на нескольких направлениях, передает «ПолитЭксперт».

Литовкин отметил, что подобные заявления являются пустым популизмом. Главной причиной антироссийской риторики Киева стало удручающее состояние украинской экономики, а также кризис в энергетической и социальной сферах. Миф о «российской угрозе» позволяет Киеву отвлечь украинцев от внутренних проблем.

«Надо же как-то объяснять это населению. Вот и говорят, что виновата «Россия-агрессор». Киев всегда с ней воюет, а она с ним — никогда. Ни один ее политический деятель не заявлял о наличии конфликта с соседним государством», — пояснил эксперт.

Ранее Арестович заявил, что через 10 лет Вооруженные силы Украины получат на ракетные комплексы отечественного производства, которые смогут «достать до Москвы». Позднее в Совфеде РФ назвали подобные высказывания словоблудием.

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