Пекин, 5 ноября. Россия использует продуманную и долгосрочную стратегию развития своих вооруженных сил, из-за чего РФ не страшны агрессивные планы США, уверены аналитики китайского издания Sohu.

Вашингтон пытается наверстать большое отставание от Москвы в области гиперзвукового ракетного оружия. Однако при этом США не замечают российского лидерства в другой важнейшей военной области, а именно в системах ПВО и ПРО, пишут эксперты Sohu, пересказ их основных тезисов представляет «ПолитРоссия».

«Россия пополнила свой арсенал “копьем” из гиперзвуковых ракет и одновременно укрепила “щит” ПРО», — отмечают обозреватели издания.

Недавно российский президент Владимир Путин сообщил о скорых поставках в ВС РФ новейших комплексов ПВО и ПРО С-500 «Прометей», которые эффективны против любых американских ракет и способны сбивать вражеские спутники на низкой околоземной орбите, отмечают аналитики из КНР. Ранее у российской армии появились мощные гиперзвуковые ракеты морского, воздушного и наземного базирования. Москва продолжит использовать тактику ударного «копья» и надежного «щита» в своем противостоянии с США, подчеркнули эксперты Sohu.

Ранее военкор Александр Сладков объяснил очевидное лидерство России в гиперзвуковом вооружении технологическим превосходством РФ над всеми странами-конкурентами.