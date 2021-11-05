Espanola: Марокко ищет альтернативу алжирскому газу

Рабат, 5 ноября. Марокко испытывает сильную нехватку газа после решения Алжира прекратить использование трубопровода Магриб – Европа (ГМЕ). Поставка природного ресурса проходила через территорию королевства и снабжала электростанции, которые вырабатывали около 17% от общего числа необходимой энергии для страны.

Испанская газета Espanola сообщает, что Рабат нашел несколько альтернативных путей разрешения сложившейся ситуации. Правительство планирует начать хранение сырья и достичь высокого уровня самообеспеченности.

Различные сценарии

Марокко положилось на стратегию поставок и консервирования энергетических продуктов. Государственные предприятия уже заключили контракты на добычу углеводородов с компаниями из Великобритании, Израиля и Китая.

Параллельно с этим Рабат ведет консультации с Мадридом, куда раньше экспортировался алжирский газ через территорию королевства. После первых сообщений со стороны североафриканского государства о планах прекратить эксплуатацию трубопровода Магриб — Европа правительства двух стран решили провести экстренную встречу технической группы.

Представители марокканского национального бюро углеводородов и шахт, а также министерства энергетики встретились с группой специалистов из Испании для разработки комплексных мер по дальнейшему сотрудничеству.

«Стороны согласовали различные сценарии. В рамках одного из них Рабат планирует продолжить использование трубопровода Магриб — Европа для получения природного газа из Мадрида», — сообщает Espanola.

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В краткосрочной перспективе Марокко стремится начать эксплуатацию ГМЕ в обратном направлении. Обеспечить импорт голубого топлива из испанских портов в королевство.

«Рабат намерен заключить соглашение с Дохой об отправке газовых транспортных танкеров в Мадрид без повышения цен. Далее планируется перекачать природный ресурс в центральную систему европейского государства и направить через трубопровод Магриб — Европа на север Африки», — сообщают источники издания.

Стоимость и объемы закупки голубого топлива в Катаре пока неизвестны. Официального подтверждения заключения договоренностей между государствами не поступало.

Новые скважины

В среднесрочной перспективе Марокко стремится поставлять газ в Испанию после бурения скважин на территории королевства. Правда, в настоящий момент добыча полезных ископаемых в стране находится на очень низком уровне.

«Другая альтернатива, к которой пришел Рабат — геологоразведка углеводородов», — отмечает автор статьи.

Марокко в октябре объявило тендер на строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Несколько иностранных компаний заинтересовались предложением и готовы инвестировать в проект.

Также британская компания SDX Energy начала разведку, пробурив три скважины для добычи 1,8 миллиарда кубических метров голубого топлива. Перед специалистами стоит задача разработать еще два месторождения. Ожидается, что мероприятие позволит королевству сэкономить 9% национального потребления ресурса к 2025 году.

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Марокканское национальное бюро нефти и шахт в сентябре заключило контракт с израильской компанией Riccio petroleum energy. До конца года работники иностранной корпорации займутся разведкой углеводородов на территории Западной Сахары.

Другие районы исследований включают побережье города Эль-Араиш, алжирскую границу и восточный регион страны.

«Возможность успешного бурения скважин с природным газом позволит Марокко начать поставки в Испанию», — говорится в газете.

Рабат также рассчитывает заручиться поддержкой Мадрида по вопросу суверенитета спорных земель. Королевство продолжает искать союзников в Европе, готовых содействовать реализации плана по автономии региона.

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Испания в настоящий момент сильно зависит от алжирского газа, поэтому не в состоянии встать на сторону Марокко в этом вопросе.

«Все может резко измениться, если Рабат сможет предложить Мадриду более выгодные условия по экспорту природного ресурса, чем его сосед», — считает журналист Espanola.

В последнее время отношения между Марокко и Алжиром сильно ухудшились. Причиной стали распри вокруг принадлежности спорных земель, взаимные оскорбления, разрыв дипломатических связей и убийство трех дальнобойщиков.

Рабат продолжает настаивать на автономии Западной Сахары в составе королевства. Североафриканское государство поддерживает местных жителей региона и Фронт ПОЛИСАРИО, которые выступают за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в истоках затяжного конфликта вокруг спорных земель и спрогнозировала возможных исход сложившейся ситуации.