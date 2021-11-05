Добровольцы смоленского студенческого корпуса помогают пожилым людям в пандемию

Смоленск, 5 ноября. Активисты студенческого конкурса спасателей подключились к работе Волонтерского центра. В частности, они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом.

Участники «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» помогают нуждающимся россиянам по всей стране. Филиалы их организации работают, к примеру, в Екатеринбурге, Смоленске, Белгороде и многих других городах. Теперь же они действуют совместно с Волонтерским центром Смоленска.

В рамках акции «#МыВместе» волонтеры призывают смолян вакцинироваться и принимают заявки от нуждающихся в помощи жителей города. Добровольцы выезжают на дом ко всем, кто не может позаботиться о себе в пандемию самостоятельно.

Очень часто настроение человека можно улучшить с помощью чего-то простого, но милого и запоминающегося. Именно так считают волонтеры Благовещенска, подарившие работникам коронавирусного госпиталя пироги.