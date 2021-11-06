Киевские социологи объяснили, почему рейтинг президента Украины Зеленского будет падать



Киевские социологи из «Украинского института будущего» (УИБ) представили тревожную статистику для режима Владимира Зеленского — всего за месяц его президентский рейтинг упал на 7%. Если эта тенденция продолжится и популярность главы государства начнет стремиться к нулю, то в скором будущем Украину ждут внеочередные выборы главы государства и парламента. Корреспондент ФАН в Киеве передает с места событий.

В период с 23 октября по 2 ноября социологи опросили 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих на Украине. Оказалось, что за Зеленского готовы проголосовать лишь 25% местных жителей, при этом в сентябре этот показатель был равен 32%.

«Это очень тревожная цифра для власти, означающая, что граждане стремительно в ней разочаровываются, — заявил исполнительный директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко. — Если эта тенденция продолжится, это будет означать, что украинцы больше не верят действующей власти. Отчасти это соответствует опросам на тему, в правильном ли направлении движется Украина? 74% респондентов считают, что страна идет совершенно неправильным путем. До критических значений упали рейтинги доверия власти в целом: сегодня 60% украинцев не доверяют Верховной раде, 64% — кабинету министров, более половины граждан не верят партии «Слуга народа». Похоже, на пороге тотальный кризис доверия власти в нашей стране. До последнего времени люди больше всего верили Зеленскому по принципу «хороший царь — плохие бояре». Но сегодня эта тенденция подошла к концу».

По словам социологов из УИБ, вслед за Зеленским в рейтинге идут экс-президент Петр Порошенко (13%), пророссийский политик Юрий Бойко (12%) и бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11%). В опрос включен также соратник Бойко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (у него 3%). Если сложить их показатели, то Бойко вышел бы на второе место по популярности в стране. Как констатировали социологи, на юго-востоке Украины политик легко обходит по популярности действующего президента. В южных регионах у него 21% поддержки, а на востоке — 23% (у Зеленского и там, и там по 20%).

wikipedia.org / government.ru

«Это однозначно показывает, что избиратели юго-востока окончательно разочаровались в Зеленском, который клятвенно обещал закончить войну в Донбассе и до сих пор не сдержал своего слова. Впрочем, действующий президент не сдержал почти ни одного ключевого обещания из тех, которые он давал избирателям», — сообщил аналитик УИБ Александр Шульга.

При этом на подконтрольных Украине территориях Донбасса Юрия Бойко хотели бы видеть президентом 33% опрошенных, 20% — депутата Рады, 12% — экс-спикера Радыи только 10% — Владимира Зеленского. То есть в этой части страны действующий глава государства занимает лишь четвертое место по популярности.

По словам аналитиков УИБ, причин для обвального падения рейтинга власти много. Среди них и недавняя демонстративная отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова (которую Зеленский буквально продавил через Раду). Более 40% опрошенных украинцев восприняли ее негативно и только 8% — положительно. Это здорово ударило по политическим позициям Зеленского, уверены эксперты. Еще один провал власти — так называемое дело «вагнеровцев».

Напомним, в августе 2020 года президента Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака обвинили в срыве задержания «вагнеровцев» — предполагаемой операции, которую окрестили «лучшей в истории украинских спецслужб». Тогда в Белоруссии местные силовики задержали более 20 вооруженных людей, прибывших туда из РФ (многие из них ранее воевали в Донбассе в рядах народной милиции). Киев требовал их выдачи для последующего суда, но власти Белоруссии вернули их в Россию. С тех пор оппоненты Зеленского сделали десятки громких заявлений о «государственной измене» и «раскрытии государственной тайны», на которые якобы пошли власти Украины.

Оказалось, что об этой истории знают более половины опрошенных украинцев, абсолютное большинство вменяют этот эпизод в вину властям. Одни считают, что офис президента намеренно сорвал операцию, другие — что Зеленский наломал дров по ошибке, третьи пеняют на непрофессионализм украинских спецслужб, что также бумерангом бьет по президенту.

Еще один эпизод, который нанес сокрушительный удар по рейтингу президента Украины, — расследование о его офшорах. С «Досье Пандоры», как оказалось, знаком 61% граждан, из них почти 80% считают ведение действующими политиками бизнеса в офшорах недопустимым. Почти 57% украинцев верят расследованию, считая, что Зеленский и сейчас владеет офшорами за границей и не платит налоги в бюджет страны. Верят местные жители и в то, что компании, связанные с президентом, помогали олигарху Игорю Коломойскому выводить средства украинцев из «Приватбанка».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Все эти скандалы привели к тому, что общественное мнение на Украине настроилось против действующей власти. Да, Зеленский посредством СНБО закрыл три оппозиционных телеканала (это произошло в феврале 2021 года. — Прим. ФАН), но сейчас большинство ранее лояльных власти телеканалов, таких как «1+1» или «Украина 24», начали резко критиковать ее по самым разным поводам. Значительная часть прессы стала работать в оппозиционном ключе, — заявил Вадим Денисенко. — Против команды Зеленского играют и экономические факторы: цены в магазинах и тарифы ЖКХ постоянно растут, доходы граждан падают, социальное напряжение нарастает. И это украинцы еще не видели новых платежек по ЖКХ, которые будут учитывать новые цены на газ для населения!»

Эксперты констатировали, что громкие скандалы с участием Зеленского крайне негативно повлияли на его рейтинг. Но самое важное то, что они дошли до большинства рядовых украинцев, хотя Зеленский с начала года закрыл три оппозиционных телеканала и заблокировал ряд новостных ресурсов. Получается, что политика цензуры и затыкания ртов прессе никак не мешает компромату на президента находить путь к сознанию граждан, указали аналитики.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

С учетом того, что впереди суровая зима и рекордные цены на газ, обуздать которые у власти мало шансов, то вскоре Зеленского может ждать очередное обвальное падение рейтинга. К тому же никто не отменял и другие факторы, которые влияют на популярность президента и его партии «Слуга народа»: это и вечные скандалы с депутатами, которых не карает ни власть, ни полиция, дикая коррупция при реализации национального дорожного проекта «Большая стройка» и в целом ситуация в стране.

По мнению аналитиков, если экономическая ситуация на Украине продолжит ухудшаться, население — беднеть, а Запад и дальше сливать компромат на президента, то падение рейтинга власти станет необратимым. Спасти его могут лишь решительные шаги по регулированию тарифов ЖКХ, а также конфликта в Донбассе. Но по первой теме режим Зеленского лишь имитирует бурную деятельность, а по второй — делает прямо противоположные шаги, лишь раздувая конфликт. Падение рейтинга Зеленского до минимальных значений может иметь крайне серьезные политические последствия — вплоть до досрочных выборов президента и парламента Украины, отметили эксперты.