Офицер президентской гвардии ЦАР раскрыл детали нападения миротворцев ООН на резиденцию Туадера

Банги, 5 ноября. Египетский контингент ООН первым начал стрельбу без какого-либо предупреждения, что вынудило охрану резиденции президента ЦАР открыть ответный огонь. Об этом сообщает местное издание La Fraternité со ссылкой на слова одного из офицеров FACA.

Сам инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, когда сотрудники многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) прибыли в столицу страны и самовольно проникли на территорию охраняемого объекта. «Голубые каски» попытались провести видеосъемку на территории дворца, что запрещено законом.

«Египетский контингент ООН первым начал стрелять без какого-либо предупреждения. Офицеры президентской гвардии пытались успокоить сотрудников миссии, но в порядке самообороны национальным силам пришлось открыть ответный огонь», — приводит СМИ слова военнослужащего.

При этом, как утверждают очевидцы, военные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и только потом направили орудие в сторону транспорта атакующих.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Эту же версию подтвердил местный житель Жан Модезу, который наблюдал за происходящим. Он уверен, что именно действия МИНУСКА спровоцировали конфликт, а также привели к жертвам.

«Действительно, причиной неразберихи является неожиданное прибытие контингента ООН и их действия. Но реальный вопрос заключается в том, является ли произошедшее нападение на дворец случайным или же это чей-то умысел и заранее спланированная акция для последующих обвинений в агрессии? Что мешало египтянам остановиться, спокойно предъявить документы, ответить на вопросы охраны и поехать дальше?» — задается вопросом житель столицы.

По словам Модезу, власти не должны допускать повторения подобных инцидентов в будущем, а потому необходимо вывести всех миротворцев из страны.

«После того как произошла перестрелка, водитель автобуса сбил 15-летнюю девочку, а ее тело протащило по земле еще метров 20. Выжить шансов не было. С учетом этого понимаешь, что действия членов МИНУСКА только причиняют страдания и приводит к смерти населения», — заключил очевидец.

Согласно официальной позиции властей, инцидент спровоцировал египетский контингент ООН. В опубликованном МИД ЦАР заявлении указано, что сотрудники миссии самовольно проникли на территорию охраняемого объекта и начали проводить его съемку, что строго запрещено законом.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Более того, «голубые каски» проигнорировали законные требования военных и скрылись с места преступления, оставив умирать человека. Дипломаты призвали руководство ООН воздержаться от неправильных толкований инцидента и признать вину за действия собственных сотрудников.

Руководство международной миссии попыталось оклеветать бойцов национальной армии, которые выполняли служебные обязанности и пытались остановить миротворцев, грубо нарушивших закон республики. Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш переложил вину за гибель ребенка с подчиненных на правительственные силы ЦАР (FACA).

Ранее корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков встретились с матерью погибшего ребенка, которая раскрыла детали происшествия.