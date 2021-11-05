Джаралла о вторжении во дворец главы ЦАР: поведение миротворцев ООН выходит за все рамки

После гибели ребенка под колесами транспорта миротворцев ООН у дворца президента Центральноафриканской Республики власти страны демонстрируют полную поддержку населения и семьи, потерявшей родного человека, заявил независимый политический эксперт Владимир Джаралла.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 1 ноября. Сотрудники египетского контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) прибыли в столицу Банги и на автобусе проникли на территорию резиденции главы государства. «Голубые каски» начали проводить фото - и видеосъемку охраняемого объекта, что запрещено законом республики.

Происходящее заметили военнослужащие правительственной армии (FACA), которые приказали водителю остановиться. Однако шофер проигнорировал указания, развернулся и, набирая скорость, направил машину в сторону выезда. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух бойцы армии ЦАР открыли огонь по колесам автобуса, но это не принесло желаемого результата.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Вылетая с территории резиденции, транспорт МИНУСКА сбил 15-летнюю девочку Люмьер Диалло Мирей, но не остановился, а направился в сторону базы миссии ООН. Как рассказывают очевидцы, ребенка протащило за автобусом около 20 метров.

«Трагедия подтверждает крайне неприятный для Организации Объединенных Наций факт — долгие годы, ее контингент не является синонимом эффективности и стабильности в тех странах, в которых находится. Нарушение военной дисциплины и всевозможные преступления на местах стали обычным явлением. Информация об этом слабо освещается в СМИ, зачастую ее попросту игнорируют. Однако она является реальностью, что подтвердил инцидент в столице республики. Вне всякого сомнения, поведение миротворцев выходит за все рамки, это также проявление безалаберности и откровенной наглости. «Голубые каски» позволяют себе такое поведение исходя из того, что им якобы все можно и за это ничего не будет. Но нет, сейчас армия показала, что просто так терпеть преступления не будет и ответила», — заявил политолог Джаралла.

По словам собеседника ФАН, охрана президентского дворца действовала в полном соответствии с прописанными должностными инструкциями и вряд ли нарушила какие-либо нормы, что прекрасно понимают и в правительстве африканской страны, и в Организации Объединенных Наций.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Тем не менее провинившийся контингент рассчитывает на то, что в этой ситуации им окажет поддержку руководство ООН, что собственно мы и наблюдаем. Но при объективном рассмотрении явно будет доказана вина именно представителей МИНУСКА. Таким образом, действия военнослужащих по отношению к иностранному контингенту являются очень важным сигналом того, что в ЦАР есть сильная власть и с ней надо считаться. Противостоя международной организации, правительство демонстрирует полную поддержку населения, семьи погибшей и защищает бойцов FACA. Это, пожалуй, главный урок, который нужно извлечь всем», — подчеркнул аналитик.

Владимир Джаралла напомнил о высоком уровне недовольства контингентом МИНУСКА среди жителей Центральноафриканской Республики. По его мнению, чиновники постараются сделать все возможное для того, чтобы виновные в смерти ребенка ответили за совершенное преступление.

«В Банги показали ООН, что те находятся не у себя дома, что им придется подчиняться закону. Не надо себя вести так, будто в этой стране вы можете позволить себе все что угодно и чувствовать себя хозяевами. Все, власти ЦАР встали на сторону населения», — заключил политолог.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

После гибели 15-летней девочки под колесами автобуса МИНУСКА МИД республики выпустил заявление, в котором сообщил, что инцидент спровоцировали миротворцы. По данным дипломатов, «голубые каски» самовольно проникли на территорию охраняемого объекта, начали проводить там несанкционированную съемку, а после не подчинились требованиям правоохранителей, что в итоге привело к смерти ребенка.

Кроме того, министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори потребовал расследовать инцидент с прорывом миротворцев ООН в президентский дворец и наказать виновных в смерти Люмьер Диалло Мирей.