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Представитель минобороны КНР У Цянь назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы
Армия
Представитель минобороны КНР У Цянь назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы
Федеральное агентство новостей

Пекин, 5 ноября. Соединенные Штаты были и остаются глобальным источником ядерных угроз. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

Ранее американское военное ведомство обнародовало доклад, согласно которому КНР может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1000 — к 2030 году. Помимо этого, в Пентагоне полагают, что на текущий момент Китай уже располагает подводными ракетоносцами, стратегической авиацией и межконтинентальными баллистическими ракетами.

«США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — констатировал У Цянь.

Представитель китайского военного ведомства добавил, что трехстороннее партнерство AUKUS, недавно заключенное Великобританией, Австралией и Соединенными Штатами, также создает дополнительные риски распространения ядерного оружия.

Накануне МИД Китая опроверг данные обнародованного доклада Пентагона по поводу ядерной триады на вооружении НОАК и о планах по наращиванию арсенала атомных боеголовок.

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