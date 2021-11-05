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Королевский биограф вспомнила первую фразу Елизаветы II после смерти принцессы Дианы
Общество
Королевский биограф вспомнила первую фразу Елизаветы II после смерти принцессы Дианы
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Лондон, 5 ноября. Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала, как королевская семья отреагировала на новость о смерти принцессы Дианы. Эксперт вспомнила первые слова, которые произнесла Елизавета II, получив известие о трагедии.

Леди Ди стала жертвой автомобильной катастрофы, которая произошла в Париже 31 августа 1997 года. Ее успели доставить в больницу, однако она все равно скончалась. В машине с принцессой Дианой находились сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед и водитель, которые погибли на месте аварии.

Члены королевской семьи первыми узнали о случившемся. Тем летом они отдыхали в горах Хайленд в Балморале, а звонок из британского посольства в Париже с печальным известием поступил к ним в в 03:30 ночи.

Новость о смерти экс-супруги принца Чарльза привела представителей королевской семьи в ошеломленное недоумение, вспомнила Сьюард в своей книге. Что касается Елизаветы II, то она первым делом произнесла фразу, в которой попыталась угадать причину автокатастрофы.

«Ее первый комментарий был таким: «Должно быть, кто-то повредил тормоза»», — поделилась королевский биограф.

Королевский биограф вспомнила первую фразу Елизаветы II после смерти принцессы Дианы
wikipedia.org / John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Ранее Ингрид Сьюард раскрыла новые детали развода принцессы Дианы и принца Чарльза. По словам королевского биографа, брак пары разрушила не Камилла Паркер-Боулз, с которой у старшего сына королевы был роман.

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