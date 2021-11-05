Палестинские женщины получили гранты для открытия бизнеса на Западном берегу реки Иордан

Рамалла, 5 ноября. Палестинский центр развития «Маан», который ставит своей целью улучшение жизни и труда населения автономии, запустил финансируемый Норвегией проект Afaaq. Он реализуется под лозунгом «Нет работе в поселениях!».

В рамках данной программы организация предоставила гранты нескольким десяткам женщин-предпринимателей из числа местных арабов, с помощью которых те смогли открыть собственный бизнес в долине реки Иордан.

Palestinians say no to work in settlements https://t.co/MXbgxH5nGh via @AlMonitor — Al-Monitor (@AlMonitor) November 5, 2021

Основной причиной продвижения данной инициативы стали неблагоприятные условия работы палестинцев в еврейских поселениях на Западном берегу, которые международное сообщество признает незаконными.

Труд арабов в Израиле

Некоторые из местных жителей вынуждены вставать рано утром (около 05:00 утра) и до 15 часов в день заниматься в теплицах сбором и упаковкой урожая для его отправки за границу. При этом условия труда в этой местности очень тяжелы из-за жаркого климата, а наличие ядовитых насекомых и змей при отсутствии какой-либо медицинской страховки также усложняет жизнь рабочих.

Global Look Press / Omar Ashtawy

Оплата составляет всего около 40 долларов в день, но выбор у палестинцев невелик, поскольку эта сумма в несколько раз выше заработка на местном рынке труда, во многом из-за блокады, которую поддерживает Тель-Авив в отношении Рамаллы и Газы.

Вдобавок, уровень безработицы на Западном берегу достиг 17%, а в секторе Газа — 45%. На этом фоне все больше палестинцев вынуждены устраиваться на заработки в израильские поселения — общая численность местных рабочих превысила 130 тысяч человек.

Stuff you won't read in the news: A record number of Palestinians now work in Israel and settlements (since the second intifada.) 119K in Israel and 22K in settlements. 13% of all jobs. Wages for them are double what the local average. https://t.co/r7Yho4qRNy — Elder of Ziyon ???????? (@elderofziyon) November 20, 2019

Генеральный директор центра развития «Маан» Сами Хадер заявил, что его организация уже почти 20 лет продвигает проекты помощи палестинцам. И новая инициатива, по его словам, призвана «снизить зависимость жителей автономии от израильского рынка труда».

«Унизительные условия, в которых находятся работники, особенно палестинки, такие как низкая заработная плата, сексуальные домогательства и тяжелый труд, побудили нас отдать приоритет женщинам-предпринимателям в качестве получателей грантов», — сказал Хадер.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Аграрные стартапы региона

Большая часть бизнес-проектов, которые открыты в регионе на гранты от НКО «Маан», связаны с сельским хозяйством.

Например, одна из жительниц деревни Зубейдат Хала Абдель Карим смогла открыть ферму, на которой выращивает в теплицах ароматические травы и специи — раньше подобным трудом она занималась в поселениях за куда меньшие деньги. Теперь под ее началом тут работает 20 человек, включая трех ее братьев.

Еще одним получателем стала Файез Амро, которая выращивает виноград на закрытых плантациях, что позволяет ей поставлять свою продукцию на местные рынки раньше, чем израильским плантаторам с открытыми полями.

Seizure of land benefits Palestinians who find work in settlements, state tells High Court https://t.co/nvI8pnNsPn pic.twitter.com/vLSf0KLmBy — Haaretz.com (@haaretzcom) May 23, 2016

Ранее подобную кампанию пытались провести и власти Палестины, призывая граждан автономии отказаться от заключения трудовых контрактов с израильтянами, однако успехом данные действия не увенчались.

По мнению главы «Маана», такая инициатива является законной, но чиновники «по-прежнему не в состоянии предоставить альтернативу для рабочих на палестинском рынке». Хадер отметил, что прием местных арабов на работу выгоден израильтянам тем, что они не только получают дешевую рабочую силу, но и увеличивают зависимость жителей автономии от своего присутствия.