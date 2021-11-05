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Торгпред РФ в КНР Дахновский: Китай заинтересован в развитии торговых отношений

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 19:43
Экономика
Торгпред РФ в КНР Дахновский: Китай заинтересован в развитии торговых отношений
ПолитЭксперт

Пекин, 5 ноября. Китайское правительство видит перспективу в развитии торговли с Российской Федерацией. Об этом рассказал торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, его слова передает ТАСС.

Китай покупает предоставляемые Россией ресурсы, однако это не единственный вектор сотрудничества. Оба государства могли бы получить выгоду от научно-промышленной кооперации. Такого мнение придерживается представитель России.

«Интерес к сотрудничеству есть в судостроении, двигателестроении, энергетическом машиностроении. Перспективным аспектом является промышленная кооперация. Считаем, что во всех этих сферах у российско-китайского сотрудничества огромный потенциал», — добавил он.

Россия является единственной страной, которая сможет предоставить КНР необходимую энергетическую мощность. Другие государства не могут обеспечить конкурентоспособный экспорт энергоносителей, которого было бы достаточно Поднебесной.

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Все новости / Экономика / Торгпред РФ в КНР Дахновский: Китай заинтересован в развитии торговых отношений
торгпред международная торговля россия и китай дахновский
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