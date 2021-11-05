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Сборная России стала первым финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 19:53
Спорт
Сборная России стала первым финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Дубай, 5 ноября. Игроки сборной России по пляжному футболу одержали победу в полуфинале Межконтинентального кубка.

Сборная России по пляжному футболу 5 ноября разгромила команду Португалии в полуфинальном поединке Межконтинентального кубка, который проходит в столице ОАЭ. Поединок завершился со счетом 7:3. В составе российской сборной хет-трик оформил Федор Земсков. Дублем отметился голкипер Станислав Кошарный, еще по голу забили Андрей Котенев и Артур Папоротный.

В финале Межконтинентального кубка подопечные Михаила Лихачева сыграют с победителем встречи Сенегал — Иран. Решающий поединок пройдет 6 ноября.

Ранее женская сборная России по теннису вышла вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с США. Победу удалось одержать Людмиле Самсоновой.

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спорт пляжный футбол сборная россии полуфинал межконтинентальный кубок
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