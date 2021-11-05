Драг-артисты попали на обложку журнала Harper’s Bazaar в Казахстане

Нур-Султан, 5 ноября. Редакция журнала о моде и красоте Harper’s Bazaar в Казахстане представила новый выпуск издания. На его обложке красуются четверо мужчин, переодетых в женскую одежду.

Фотография обложки опубликована в официальном аккаунте Instagram Harper’s Bazaar. Подписчики холодно встретили этот пост, он набрал около четырехсот лайков.

«Встречайте наш новый номер, посвященный влиянию культуры и эстетики Drag Queens на моду», — написали казахстанские журналисты под снимком.

Prt Scr instagram.com / @harpers_bazaarkz

Журнал Harper’s Bazaar впервые вышел в США в 1867 году, он еженедельно публиковался компанией Harper and Brothers. В 1913 году издание выкупил медиамагнат Уильям Рэндольф Херст, который впоследствии основал холдинг The Hearst Corporation. В России Harper’s Bazaar вышел в 1996 году, его обложку украсила голливудская актриса Шэрон Стоун.

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