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Baijiahao: США не осознают, какую цену могут заплатить за насмешки над ВМФ РФ
Армия
Baijiahao: США не осознают, какую цену могут заплатить за насмешки над ВМФ РФ
wikipedia.org  /  Public Domain

Пекин, 5 ноября. Мечты американских военных обозревателей о быстрой расправе ВВС США над Балтийским флотом не имеют ничего общего с реальностью, в которой бомбардировщики НАТО даже не сумеют подлететь к России, резюмировали эксперты Baijiahao.

Американское сообщество военных экспертов начало активно продвигать мнение о якобы недостаточной мощи российского флота. Осмелевшие обозреватели все чаще позволяют себе издевательские заявления о том, что для полного разгрома Балтийского флота потребуется всего несколько бомбардировщиков ВВС США. По мнению экспертов Baijiahao, США пытается таким образом вселить в оппонентов неуверенность в собственных силах, но в случае с Россией — это бесполезно. «ПолитРоссия» представляет китайскую статью в пересказе.

«Соединенные Штаты не понимают, что за издевательства над РФ им придется заплатить слишком большую цену», — указали в Baijiahao.

Эксперты разнесли мечты коллег из США о победе над российским флотом с парой бомбардировщиков и заявили, что это больше похоже на сказку. В реальности стратегический бомбардировщик подпишет себе приговор, если атакует Балтийский флот. Самолетам НАТО никто не даст приблизиться к кораблям и базам РФ. Даже если они избегут встречи с ВКС РФ, с земли их атакуют системы ПВО. Резюмируя все сказанное, китайские эксперты отмечают, что их коллеги из США ставят себя в глупое положение, когда публикуют подобную чушь.

Ранее другое китайское издание Sohu отметило, как НАТО пыталась произвести впечатление на Москву при помощи проведения учений с отработкой ядерного удара в акватории Черного моря.

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Все новости / Армия / Baijiahao: США не осознают, какую цену могут заплатить за насмешки над ВМФ РФ
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